Kitzingen vor 3 Stunden

Außenspiegel beschädigt

Ein 46-jähriger Mann hatte zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag seinen schwarzen Audi A 4 in der Schrannenstraße in Kitzingen geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter das Spiegelgehäuse am rechten Außenspiegel. Schaden laut Polizeibericht: 300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.