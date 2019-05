Kitzingen vor 2 Stunden

Außenspiegel berührten sich

Ein 69-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagnachmittag in Kitzingen mit seinem Pkw die Lindenstraße. Aus Unachtsamkeit blieb der Mann mit seinem linken Außenspiegel am rechten Außenspiegel eines haltenden Mercedes hängen. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 100 EUR.