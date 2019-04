Kitzingen vor 1 Stunde

Außenspiegel berühren sich

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall, heißt es im Polizeibericht. Eine 71-Jährige blieb mit ihrem Auto aus Unachtsamkeit beim Vorbeifahren an einem geparkten Mercedes hängen. Die beiden Außenspiegel berührten sich leicht. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.