Außenspiegel berühren sich

In der Paul-Eber-Straße in Kitzingen blieb am Dienstagnachmittag beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug ein 88-Jähriger aus Unachtsamkeit mit seinem Pkw am linken Außenspiegel des Seat hängen.