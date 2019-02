Außenspiegel berühren sich

Ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer war am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße in Großlangheim in Richtung Kitzingen unterwegs. Hier blieb er auf Grund zu geringen Seitenabstand mit seinem Außenspiegel an einem geparkten Pkw hängen. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.