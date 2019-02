Außenspiegel angefahren

In der Hauptstraße in Mainstockheim vor dem Anwesen 99 war in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar ein VW-Golf geparkt. Ein unbekannter Autofahrer blieb laut Polizeibericht mit dem rechten Außenspiegel seines Autos am linken Spiegel des VW-Golf hängen. Anschließend flüchtete der Autofahrer Fahrzeugführer. Am geparkten Pkw entstand Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.