Wiesentheid vor 25 Minuten

Außenspiegel an geparktem Auto abgefahren

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, ereignete sich in der Sophienstraße in Wiesentheid ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen parkenden VW-Passat. An diesem wurde der linke Außenspiegel abgefahren wobei laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 400 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.