Volkach vor 1 Stunde

Außenspiegel an Polo beschädigt

Am Donnerstag zwischen 8.45 Uhr und 10.30 Uhr ereignete sich in der Sommeracher Straße in Volkach ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Polo. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.