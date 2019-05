Kitzingen vor 6 Stunden

Außenspiegel abgefahren

Ein unbekannter Autofahrer prallte am Dienstag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen seinem Fahrzeug gegen einen geparkten BMW. An diesem wurde der linke Außenspiegel komplett abgefahren. Schaden: 300 Euro.