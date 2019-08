Kitzingen vor 1 Stunde

Außenspiegel abgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 7.45 Uhr, brachen Unbekannte in der Repperndorfer Straße, in Kitzingen, an einem geparkten Mazda den rechten Außenspiegel ab.Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 300 Euro.