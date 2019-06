Außenspiegel abgebrochen

Zwischen dem 19. Juni, 20.30 Uhr, und dem 24. Juni, 8 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Kleinlangheim eine Sachbeschädigung, berichtet die Polizei. Unbekannte brachen an einem geparkten Toyota den rechten Außenspiegel ab. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.