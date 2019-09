Westheim vor 1 Stunde

Ausschermanöver nicht erkannt

Am Montagnachmittag fuhren zwei Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2272 von Westheim in Richtung Theilheim. Kurz vor einem Feldweg wollte der Vorausfahrende mit seinem Gespann nach rechts in diesen einbiegen. Dabei holte er nach links aus. Der nachfolgende BMW-Fahrer wollte in diesem Moment überhohlen. Der Autofahrer hatte offensichtlich nicht mit dem Ausscheren des vorausfahrenden Fahrzeuges gerechnet. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2000 Euro.