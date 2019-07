Kitzingen vor 58 Minuten

Ausparken mit Hindernissen

Offensichtlich große Probleme bereitete einer 19-jährigen Autofahrerin am Mittwochnachmittag das Ausparken aus einer Parklücke in der Moltkestraße in Kitzingen. Erst rammte sie einen links vorbeifahrenden VW-Passat, dann wurde das Auto der Unfallverursacherin auch noch auf einen geparkten Honda geschoben. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 4500 Euro.