Ausparken missglückt

Am Mittwochmittag stieß eine 69-jährige Autofahrerin am Dreistock in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen ein geparktes Auto. Die Frau wollte rückwärts aus einer Parklücke herausfahren und blieb aus Unachtsamkeit mit dem Kotflügel am anderen Fahrzeug hängen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.