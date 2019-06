Ausgezeichnet:"Kräuter Mix" zählt zu Nestlés besten Lieferanten

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat rund um den Globus mehr als 11 600 Zulieferer. Zu einem der wichtigsten in Deutschland zählt "Kräuter Mix" aus Abtswind, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dies bekamen der geschäftsführende Gesellschafter Bernhard Mix und Vertriebsleiterin Dorell Laudenbach in der Nestlé-Zentrale in Frankfurt am Main bescheinigt. Bei den Nestlé Supplier Awards zeichneten Deutschland-Chef Marc Boersch und Einkaufsleiterin Gaby Symonds den unterfränkischen Hersteller luftgetrockneter, pflanzlicher Rohstoffe als Top-20-Lieferant für dessen Leistungen in den Bereichen Innovation, Service und Kooperation sowie Nachhaltigkeit und Flexibilität aus. „Dieser Preis ist für uns eine große Anerkennung und eine Bestätigung unserer Kundenorientierung“, sagte Bernhard Mix.