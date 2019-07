Mainbernheim vor 1 Stunde

Ausflug ins benachbarte Thüringen

Der Männergesangverein 1871 Mainbernheim besichtigte das weithin sichtbare, prachtvolle Residenzschloss Heidecksburg in Rudolstadt. Besonders eindrucksvoll waren die durch Landesbaumeister Krohne gestalteten und original erhaltenen Empfangsräume sowie der Festsaal. Bewunderung rief laut Mitteilung bei den Teilnehmern die Ausstellung „Rococo en miniature“, eine Miniaturwelt hervor. Die von Gerhard Bätz und Manfred Kiedorf perfektionierte Fantasiewelt entführte in das barocke Hofleben. Den Nachmittag konnten die Teilnehmer in dem am Fuße der Burg gelegenen ehemaligen fürstliche Residenz Rudolstadt verbringen. Der Tag klang aus mit einer Einkehr in Oerlenbach