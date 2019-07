Kitzingen vor 1 Stunde

Ausflug im Aischgrund:Feldgeschworene lauschen Geschichten

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen: beispielsweise von 4000 Weihern im Aischgrund und von 40 Störchen in der Gemeinde Birnbaum, Heimatort von Richard Henninger, Vorsitzender der Siebnervereinigung Neustadt-Nord, der zugleich als sachkundiger Führer der Ausflugsgruppe des Feldgeschworenenkreisverbandes Kitzingen zur Verfügung stand. Dass schon Karl der Große hier 800 Fischweiher als Löschteiche und für die Fischzucht anlegen ließ oder die Kormorane heutzutage jährlich mehr „wegfressen“ als die deutsche Fischfangflotte im gleichen Zeitraum fangen, wird so manchem Teilnehmer der 90-minütigen Weiherrundfahrt im Gedächtnis bleiben. Dass aber der älteste Karpfen in Deutschland 50 kg Gewicht und das biblische Alter von 60 Jahren erreicht haben soll, hinterließ größten Eindruck. Ein Schlenkerla in Bamberg mit Schifffahrt und anschließendem Kaffee am malerischen Schloss Seehof mit seinen Wasserspielen rundete die Ausflugsfahrt ab.