Ausflug des Obst- und Gartenbauvereins Volkach ging an die Spree

Das Ziel des jährlichen Sommerausflugs des Obst- und Gartenbauvereins Volkach war der Spreewald. Vorab ging es zum Kohleabbaugebiet nach Profen. Auch der Wörlitzer Landschaftspark, mit Parkführung und einer Bootsfahrt, stand auf dem Programm. Erst am Abend erreichte die Reisegruppe ihr Hotel in Cottbus, um frühmorgens gleich weiter zum Spreewald nach Lübbenau zu fahren. Stadtführung, Besichtigung einer Gurkenfabrik und eine Verkostung begeisterten dort die Ausflügler. Es schloss sich eine dreistündige Kahnfahrt auf der Spree an und auch eine Besichtigung im Freilichtmuseum Lehde wurde von den Vereinsmitgliedern mit Freude aufgenommen. Auch am Samstag und Sonntag genossen die Volkacher ein intensives Ausflugsprogramm: Stadtführung in Cottbus, Bummel durch den Fürst-Pückler-Park, aber auch die Besichtigung der Moritzburg in Dresden bildeten die Höhepunkte.