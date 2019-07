Gaibach vor 1 Stunde

Ausflug der Vorschulkinder nach Volkach

Zum gemeinsamen Ausflug trafen sich die Vorschulkinder aus Obervolkach und Gaibach in Volkach. Gestartet wurde mit einer Führung in der Barockscheune. Auf dem „Kinderpfad“ mit sechs interaktiven Stationen und einem spannenden Rätselspiel erfuhren die Kinder Wissenswertes aus dem Leben in der Zeit vor über 500 Jahren, als Niklas Brobst Stadtschreiber von Volkach war, heißt es in der Mitteilung. Anschließend machten die Kinder sich auf den Weg zur Stadtbücherei. Dort wurden sie von der Leiterin der Stadtbücherei Claudia Binzenhöfer zu einem Bilderbuch Kino empfangen. Nach einer Mittagspause im Hort und dem ausgelassenen Spiel auf dem Hortgelände ging es weiter zur Eisdiele. Dort spendierte der Besitzer Angelo allen Kindern eine erfrischende Kugel Eis. Am Marktplatz wartete die Gästeführerin Christa Volk auf die Kinder, um ihnen auf einem Rundweg durch die Stadt von baulichen Besonderheiten, von Bewohnern und von Ereignissen aus der mittelalterlichen Zeit Volkachs zu berichten. Dabei wurde auch das Amtszimmer des Bürgermeisters der Stadt Volkach Peter Kornell besichtigt. Der Ausflug endete mit Fragen der Kinder an den Bürgermeister nach seinen Aufgaben und ob er Spaß an seiner Arbeit hat. Diese Frage beantwortete der Bürgermeister mit einem klaren Ja.