Mainbernheim vor 1 Stunde

Ausflug auf den Erlebnisbauernhof

Ihren Wandertag nutzten die Kinder der vierten Klasse der Grundschule Mainbernheim, um dem Erlebnisbauernhof Drobek in Willanzheim einen Besuch abzustatten. Das teilte die Schule mit. Dort lernten sie die Bereiche eines Milchviehstalls und deren Bewohner kennen. Die Kühe wurden genau betrachtet und die Kinder lernten, wie die Kälber aufwachsen und welche Kuhrassen es gibt. Anhand eines Modells konnten die Kinder die Organe einer Kuh und deren Funktionen erkunden. Ebenso wurden der Melkstand und der Milchtank in Augenschein genommen. Nach einer Stärkung ging es dann mit vielen neuen Eindrücken wieder in die Schule zurück.