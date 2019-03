Aus für den Diskobus

Der Marktbreiter Diskobus ist Geschichte. Am Montagabend beschloss der Stadtrat das vorläufige Aus dieser langjährigen Erfolgsgeschichte. Der Grund: Nachdem die Disko im Mainfrankenpark geschlossen hat, fuhr der Bus schon einige Monate ohne Fahrgäste.

Schon im April 2005 startete der Diskobus zwei Mal im Monat von Marktbreit und Gnodstadt aus in Richtung Mainfrankenpark und Würzburg, in der Nacht ging es wieder zurück. Für einen Euro pro Strecke konnten so Jugendliche und Erwachsene sicher zum Tanzen fahren. Anfang des Jahrzehnts war das Angebot so gefragt, dass teilweise nicht alle Interessenten einen Platz im Bus fanden. Die Räte waren sich einig: Sobald wieder Interesse da ist, wird neu diskutiert.

Kaum ist mit der Sanierung des evangelischen Kindergartens begonnen, schon gab es Nachträge von rund 130 000 Euro. Das ärgerte bereits den Rat in der Februarsitzung. In der Folge gab es einen Ortstermin des Bauausschusses, in dem die Planer die Mehrausgaben begründeten (wir berichteten). Mit dem Ergebnis waren die Räte am Montagabend weitgehend zufrieden und stimmten mehrheitlich den Mehrkosten zu. Allerdings machten sie deutlich: Mit den Mehrkosten müsse nun Schluss sein und wenn weitere folgen, dann sollten diese auch gut begründet sein.

Die Stadt will erste Schritte zur Umsetzung des Friedhofskonzeptes starten. Mit dem Planungsbüro sollen erhaltenswerte Grabdenkmäler aufgelassener Gräber an die Mauer Richtung Friedhofsweg versetzt werden. Dabei werden erste freie Grabfelder gemäß dem Konzept sichtbar. Die besonderen Grabmäler Heywang und Gruber sollen im Ehrenhain nach einem Gestaltungskonzept aufgestellt werden

Nach kontroverser Diskussion beschloss eine Ratsmehrheit: Die Stadt wird sich nicht am Netzwerk jüdischer Friedhof Rödelsee beteiligen. Schon in der Vergangenheit waren sich die Räte einig, sich nur an Projekten zu beteiligen, die auch im Stadtgebiet wirksam sind. Vor allem Christiane Berneth fand eine Beteiligung dagegen sinnvoll, da zum einen viele Marktbreiter in Rödelsee beigesetzt wurden und zum anderen es dabei vor allem um die Dokumentation gehe.

Für den geplanten Radweg zwischen Marktbreit und Gnodstadt sind die Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgt, so Bürgermeister Erich Hegwein auf Nachfrage. Nun müssten noch Details geklärt werden, Baubeginn könnte dann im August sein.