Aus dem Gericht: Wenn eine Sitzbank von der Brücke fliegt

So kleinlaut der 19-Jährige jetzt vor dem Jugendrichter sitzt – so großspurig führt er sich auf, sobald er Alkohol getrunken hat und unter Gleichaltrigen den Obercoolen markieren will. Selbst bei polizeilichen Vernehmungen legt der Azubi ein erstaunliches Verhalten an den Tag: "Frech und respektlos" sei er, steht im Vernehmungsprotokoll. Er äfft andere nach, legt zwischendurch provozierend den Kopf auf den Tisch, um deutlich zu zeigen: Interessiert mich alles nicht, ich schlafe hier gleich ein, so langweilig ist die Vernehmung!

"Da schwillt mir der Kamm!", reagiert Jugendrichter Wolfgang Hülle am Kitzinger Amtsgericht auf das, was er da in den Akten so alles lesen muss. Zumal die eigentlichen Taten auch nicht ohne sind: Es geht um mehrere Sachbeschädigungen. Zum einen artete die Feier an seinem 18. Geburtstag Ende vergangenen August auf einem Platz in Marktbreit völlig aus, als das Geburtstagskind irgendwann die sinnlose Zerstörungswut packte und sowohl eine Regenrinne als auch ein Mülleimer dran glauben mussten. Schaden durch das Kaputttreten: 500 Euro.

Kleinlaut vor Gericht

Keine zwei Monate später die nächste Aktion: Mit einem Kumpel schnappte sich der Angeklagte an einem Herbstabend gegen 21 Uhr eine Sitzbank. Gemeinsam wuchtete man die Bank auf eine Brücke, hievte sie über das Geländer und ließ die Bank tatsächlich auf einen darunterliegenden Radweg krachen. "Das tut mir wirklich leid", gibt der junge Mann jetzt vor Gericht kleinlaut zu Protokoll. Und verletzen wollte man auf dem Radweg auch keinen, beteuert er. Wobei es wirklich den Anschein hat, als sei dem Angeklagten gar nicht klar, was alles hätte passieren können, wenn just in dem Moment ein Radfahrer gekommen wäre.

Zweimal schon wurde der 19-Jährige aktenkundig, bisher setzte es als Strafe Sozialstunden. Das ist diesmal anders – es geht ans Geld. Zwar wurde das Verfahren eingestellt, die Auflagen aber dürften ihre Wirkung nicht verfehlen: Die angerichteten Schäden, um die 900 Euro, müssen allesamt bezahlt werden. Außerdem gibt es eine Geldauflage über 1000 Euro, über die sich der Kreisjugendring freuen darf.