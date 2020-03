Aus dem Gericht: Wenn die Ex vor der Schlafzimmertür steht

Trennungen und ihre Folgen sind öfter Thema am Amtsgericht in Kitzingen. Dort saß ein 23-Jähriger wegen Körperverletzung auf der Anklagebank. Er soll seine Ex-Freundin bei einem ungebetenen Besuch unsanft aus dem Haus gebracht haben. Weil sie dabei "Rötungen und Druckschmerzen" erlitten hat, hat die 19-Jährige ihn angezeigt, den Strafantrag aber zurückgenommen. Zum Verfahren kam es dennoch. Das allerdings hat Richterin Patricia Finkenberger nach kurzer Verhandlung mit Zustimmung aller Beteiligten eingestellt, ohne Auflagen.

Nach Aussagen der Ex-Freundin war klar, so schlimm kann es nicht gewesen sein kann. "Die Anzeige bei der Polizei war ein Fehler", räumte die junge Frau ein. Der Griff zum Arm sei "eher nicht so stark" gewesen. Damit war das Thema eigentlich durch.

Bleibt noch die Frage, wie es im November 2019 dazu gekommen ist. Das Paar hatte sich gerade getrennt, als die 19-Jährige bemerkte, dass sie einen Pullover in der Wohnung des Freundes vergessen hatte. Also fuhr sie gegen Mittag zum Elternhaus des Mannes. Als der Ex nach mehrmaligem Läuten nicht öffnete, ging die Frau nach telefonischer Rücksprache mit seiner Mutter und mit deren Genehmigung durch die Garage ins Haus.

"Ich wollte nur mein Zeug", sagte sie. Das hat sie am Ende nicht gefunden, weil die Mutter den Pullover in die Wäsche gesteckt hatte. Gefunden hat sie allerdings ihren Ex, der mit seiner neuen Freundin im Bett lag. Vor dessen Zimmer kam es dann zu einer "Diskussion", sagte sie. "Ich hab mich anschreien lassen", sagte der Ex-Freund. Der 23-Jährige hat die junge Frau mehrfach aufgefordert, das Haus zu verlassen. Als sie keine Anstalten machen, hat er sich am Oberarm gepackt und "in Richtung Haustür geschoben". Dann war sie weg. Und seither ist "Friede", sagte die eine Seite, "Funkstille", die andere.

Bevor Ruhe einkehrte, war die Ex-Freundin aber doch so sauer über die unerwartete Begegnung und den Rausschmiss, dass sie zur Polizei fuhr und Anzeige erstattete. Auch wenn sie wenig später den Strafantrag wieder zurückzog, das Verfahren war angelaufen und endete mit dem kurzen Nachspiel vor dem Gericht.