Aus dem Gericht: Von der Anklage bleibt fast nichts übrig

Verleumdung, Vortäuschen einer Straftat, Verwahrungsbruch und Beleidigung: Es waren massive Vorwürfe, die in einem Strafbefehl gegen eine Frau erhoben wurden. Nach einem Einspruch und der Verhandlung vor dem Amtsgericht blieb davon so gut wie nichts übrig. Am Ende stand eine Beleidigung im Urteil. 150 Euro Geldstrafe gab es dafür.

Es war ein großer Aufwand, den das Gericht betrieben hat, um das Chaos zu entwirren, das sich bei einer Personenkontrolle Anfang Januar 2018 in Kitzingen entwickelt hat. Allein acht Polizeibeamte traten als Zeugen auf. Dabei ging es gar nicht um die offensichtlich aus dem Ruder gelaufene Kontrolle von zwei Brüdern. An deren Ende standen bis rund zehn Beamte aus drei Inspektionen auf einem Discounter-Parkplatz. Dazu einer der Brüder in Fesseln. Es bot sich eine Szene, für die vor Gericht Ausdrücke wie "Tohuwabohu", eine "skurrile" und "irre Situation" oder auch "ein einziges Chaos" fielen.

Widersprüche in den Akten

In diesem Chaos kam es zu dem Auftritt der Frau. Sie ist die Mutter der beiden Brüder. Die sind beide Juristen und traten als Verteidiger in dem Verfahren auf. Die Frau war von der Kontrolle unterrichtet worden und wollte die Pässe der Söhne an den Einsatzort bringen. Bis sie kam, waren die Personalien schon festgestellt, die Sache eigentlich geklärt. Was dann passierte, darüber gingen die Aussagen meilenweit auseinander.

Nach der Version, die Grundlage für den Strafbefehl war, hat die Frau einer jungen Beamtin das sichergestellte Handy und ein Etui ihres Sohnes "aus der Hand gerissen" (Verwahrungsbruch heißt das im Strafbefehl). Begleitet von Hinweisen wie "kümmert euch lieber um die Drecks-Ausländer" soll sie dann einen Beamten mit den Worten "Hilfe, die Drecksau hat mich angegrabscht" angegangen sein. Was sich als Verleumdung, Vortäuschen einer Straftat und Beleidigung im Strafbefehl wiederfand. Soweit die eine Seite.

Die andere Seite lässt sich mit "es war nichts" zusammenfassen. Von Wegreißen der nicht mehr benötigen Sachen kann keine Rede sein. Beleidigungen sind nicht gefallen, ausländerfeindliche Äußerungen schon gar nicht. Die Vorwürfe sind konstruiert worden, so einer der Brüder. Von "Kumpanei und Absprachen unter den Beamten" war die Rede, von Widersprüchen in den Akten. Fazit: "Sie ist ohne Wenn und Aber frei zu sprechen."

Gravierende Unterschiede in den Aussagen

Ein Freispruch wurde es nicht. Aber nach einer "Vielzahl von Aussagen" mit "gravierenden Unterschieden" blieb nicht viel übrig. Zumal die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des Verwahrungsbruchs von sich aus fallen ließ. Nach Überzeugung des Gerichts ist die bisher unbelastete Frau in die "völlig aufgeheizte Szene gekommen". Dabei sei es wohl zu der "so dahin gesagten Bemerkung" über den Grabscher und damit zu einer Beleidigung gekommen. Weil die Frau kein eigenes Einkommen hat, seien 15 Tagessätze zu zehn Euro dafür ausreichend.

Die stehen im Urteil. Ob das die Verteidigung akzeptiert, ist offen. Das gilt auch für die Staatsanwaltschaft, die für die Verleumdung, Beleidigung und das Vortäuschen einer Straftat 70 Tagessätze zu 15 Euro gefordert hatte. Kann gut sein, dass die Zeugen in der nächsten Instanz vor dem Landgericht noch einmal aufmarschieren müssen.