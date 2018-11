Aus dem Gericht: Rechtzeitig die Reißleine gezogen

Seit er 15 Jahre alt war, bestimmte Rauschgift sein Leben. Zuletzt handelte er mit Marihuana, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Und das in einer Größenordnung, die die für das Strafmaß wichtige „nicht geringe Menge“ überschritt. Das brachte den 21-Jährigen jetzt vor das Jugendschöffengericht in Kitzingen.

Umfassendes Geständnis

Dass er dort mit einer Bewährungsstrafe von neun Monaten davonkam, lag an einem umfassenden Geständnis. Und daran, dass er es schaffte, noch reichzeitig die Reißleine zu ziehen, wie es der Staatsanwalt formulierte.

Reihe von Straftaten

Der junge Mann lebte über Jahre „gleichgültig und interessenlos“ vor sich hin. „Der Drogenkonsum bestimmte sein Leben“, bestätigte ihm die Jugendgerichtshilfe. Dazu gehörten auch immer wieder Straftaten. Die schlugen sich in acht Einträgen im Bundeszentralregister (BZR) nieder. „Das ist kein Ruhmesblatt“, sagte Jugendrichter Wolfgang Hülle.

Unerlaubter Handel

Das gilt auch für die Anklageschrift. Darin hielt der Staatsanwalt dem zum Tatzeitpunkt Heranwachsenden unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und den Besitz weiterer Drogen vor. Rund 50 Gramm Marihuana mit einem Wirkstoffgehalt von über 7,5 Gramm (die Schwelle zur nicht geringen Menge) hatten Fahnder in der Wohnung des Mannes gefunden, dazu einige Gramm Amphetamin.

Geständnis

„Ich bekenne mich schuldig“, sagte der 21-Jährige. Das Marihuana habe er in kleinen Mengen verkauft, um seinen Konsum zu finanzieren. Das Amphetamin habe er nur für den Eigenbedarf gebraucht. Mit 15 habe er mit den Drogen angefangen und war dann nicht mehr davon weggekommen. „Ich war süchtig“, sagte er und für niemanden ansprechbar. Nicht nur für seine Familie war er ein Problemfall und unkontrollierbar.

Die Wende

Nachdem er mit seinen Deals aufgeflogen war, hat offenbar ein Umdenken eingesetzt. „Ich habe gemerkt, dass es so nicht mehr geht“, sagte er dem Schöffengericht. Irgendwie hat er es geschafft, eine stationäre Therapie anzutreten und ein halbes Jahr durchzuhalten. Das war das, was der Staatsanwalt den rechtzeitigen Griff zur Reißleine nannte, der ihm jetzt die Bewährung brachte.

Weiter in Therapie

Der inzwischen erwachsene Mann ist auf dem Weg, sein Leben in den Griff zu kriegen. Er ist weiter in Therapie, wenn auch ambulant, hat seine Kontakte zur Szene abgebrochen. Er macht eine Ausbildung und sagt: „Ich nehme seit Therapiebeginn keine Drogen mehr.“

Jugendstrafe

Das nahmen ihm der Staatsanwalt und auch das Gericht ab. Klar war, dass angesichts der Vorgeschichte nur eine Jugendstrafe in Frage kommt. Neun Monate hielt der Staatsanwalt für angemessen und – besonders wichtig für den jungen Mann – er sprach sich für eine Bewährung aus. Dem hatte der Pflichtverteidiger nicht viel hinzuzufügen. „Offen und fair“ nannte der das Plädoyer des Anklagevertreters. Bei so viel Einigkeit hatte es das Schöffengericht leicht. Am Ende standen neun Monate im Urteil, die Bewährung und damit die Chance für den Mann, sein Leben endlich auf die Reihe zu kriegen.