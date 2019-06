Aus dem Gericht: Mit dem Schwert auf den Nachbarn losgegangen

Das Jahr 2018 war keine halbe Stunde alt, als es zur Eskalation kam. Der 49-Jährige – der sich zunächst über die Silvester-Einladung gefreut hatte – wurde vom gastgebenden und ebenfalls russisch-stämmigen Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus plötzlich beleidigt und geschlagen. Was der Auslöser war, lässt sich nicht mehr feststellen, da einfach zu viel Alkohol im Spiel war.

Klar ist aber: Gekränkt und voller Wut verließ der Arbeiter die Feier, eilte in seine Wohnung ein Stockwerk weiter und riss ein Dekoschwert von der Wand. Wobei der Wüterich, der mit 1,4 Promille unterwegs war und einst bei der russischen Armee gedient hatte, das Schwert nicht als Waffe sah. Er habe lediglich "ein Werkzeug" geholt, um dem angriffslustigen Nachbarn eine Lektion zu erteilen, erzählt er der Kitzinger Strafrichterin.

Mit dem Schwert eilt er sodann wieder zur Nachbarwohnung, klingelt und hält das Schwert dabei hinter dem Rücken. Der ahnungslose Nachbar öffnet, wundert sich scheinbar in seinem ebenfalls benebelten Zustand mit 2,3 Promille so gar nicht über die Rückkehr des 49-Jährigen und dreht gerade wieder ab, als ihm das Schwert auf den Hinterkopf geschlagen wird. Das Ergebnis: Eine zehn Zentimeter klaffende Schnittwunde am Hinterkopf, die eine einwöchige Krankschreibung nach sich zieht.

Angeklagter zeigt kaum Einsicht

Vor Gericht zeigt der Angreifer von damals wenig bis keine Einsicht. Er sei letztmals "in der Armeezeit so behandelt worden", deshalb habe er reagieren müssen. Es wirkt ein wenig so, als sei der Angeklagte bis zum heutigen Tag darüber erstaunt, was ihm damals widerfuhr: "Er ist mit mir umgegangen wie mit einem Fußball", ist er auch fast eineinhalb Jahre nach dem Vorfall noch ganz außer sich. Das Dekoschwert sei für ihn letztlich "wie ein Stock" gewesen. Also alles halb so wild, denn: "Wenn ich ihn hätte umbringen wollen, dann hätte ich eine Waffe mitgenommen", argumentiert der Mann im Beisein seiner Familie, die als Zuhörer den Prozess verfolgt.

Immerhin: Seit dem Angriff ist es ruhig geblieben in dem Mehrfamilienhaus. Beide Parteien behandeln sich "wie Luft". Und: Das damalige Opfer, das kaum sichtbare Schäden davongetragen hat, kündigte bei seiner Zeugenvernehmung an, schon bald ausziehen zu wollen. Noch etwas trug wohl zur Entspannung bei: Die Ehefrau entsorgte alle Schwerte – scheinbar ein ganzes Set – unmittelbar nach dem Übergriff ein für alle Mal.

Verteidiger: "Die Fassung verloren"

Für seinen bisher nicht vorbestraften Mandanten hatte der Verteidiger um ein "mildes Urteil" gebeten. Der Angeklagte habe "für einen Moment die Fassung verloren", weil er sich "in seinem Stolz gekränkt" sah. Dass bei dem Angriff noch viel mehr hätte passieren können – bis auf dem Angeklagten war das allen Beteiligten klar. So aber kommt der 49-Jährige mit einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe davon, zu drei Jahren Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss der Arbeiter ein Monatsgehalt von 2300 Euro – als eine Art Schmerzensgeld – an sein Opfer zahlen.