Aus dem Gericht: Mann mit Schusswaffe war frei erfunden

Der Notruf dauert eine Minute und 20 Sekunden. Der Anrufer schildert, dass vor einem Kitzinger Spielcasino ein Mann mit Schusswaffe steht. Ein geplanter Überfall? Sofort rücken vier Streifenwagen aus. Die Polizisten sind auf alles vorbereitet – und haben die Maschinenpistole im Anschlag. Vor Ort herrscht gähnende Leere: Weder der angebliche Pistolen-Mann noch der Anrufer sind da. Ein Fake-Anruf – jemand hatte sich scheinbar einen vermeintlichen Scherz erlaubt.

Sprachanalyse vom Bundeskriminalamt

Eine Stunde später klingelt es an der Haustür eines 20-jährigen Auszubildenden. Dem jungen Mann gehört das Handy, von dem aus die 110 gewählt wurde. Allerdings bestreitet der Handy-Besitzer, dass er angerufen hat. Vielmehr soll es so gewesen sein: Auf dem Heimweg in jener September-Nacht des vergangenen Jahres sei er von einem Mann angesprochen worden. Dieser bat um das Handy des 20-Jährigen, weil er dringend die Polizei alarmieren müsse.

Gab es den großen Unbekannten? Die Ermittlungen der Polizei brachten hier allerdings keine Anhaltspunkte. Es sprach im Grunde alles für die 20-Jährigen als Täter. Doch der blieb dabei: Er war's nicht. Weshalb Kitzingens Jugendrichter Wolfgang Hülle, um auf Nummer sicher zu gehen, eine Sprachanalyse beim Bundeskriminalamt in Auftrag gab. Dabei wurde die aufgezeichnete polizeiliche Vernehmung mit der Notruf-Stimme verglichen.

Verteidigung fordert Freispruch

Das Ergebnis der Gutachterin: Ein klares „Ja“ gibt es nicht, wohl aber seien „viele Übereinstimmungen“ festzustellen. Dass beide Stimmen identisch sind, bewertete die Expertin als „wahrscheinlich“. Damit sich alle Beteiligten ein Bild machen konnten, wurde nach der Vorstellung des Gutachtens der Gerichts- zum Hörsaal, die beiden aufgezeichneten Gespräche wurden noch einmal vor Ort angehört.

Während der Verteidigung dieses „wahrscheinlich“ nicht reichte und Freispruch gefordert wurde, sah das die Staatsanwaltschaft ganz anders: In ihrem Plädoyer forderte sie einen dreiwöchigen Arrest wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Keine Zweifel

Auch das Gericht hatte keine Zweifel, dass der Angeklagte der Täter war. Zumal er sich bei seinen verschiedenen Aussagen in viele Widersprüche verwickelte. Einmal will er den großen Unbekannten noch nie gesehen haben. Ein anderes Mal ist davon die Rede, dass man sich vom Sehen kennen würde.

Auch ist völlig unklar, wo der junge Mann an jenem Abend war: Befand er sich auf dem Heimweg oder war er nur mal kurz vor der Haustür, wie Familienangehörige aussagten? Für Klarheit hätte hier vielleicht die Schwester des Angeklagten sorgen können, die sich jedoch als Familienangehörige auf ihr Aussageverweigerungsrecht berief.

Zweifach vorbestraft

Hinter Gitter schicken wollte das Gericht den 20-Jährigen nicht. Zwar ist er zweifach vorbestraft – was ihm bereits einen zweiwöchigen Arrest sowie 40 Sozialstunden einbrachte – aber inzwischen scheint er sein Leben in den Griff zu bekommen, was sich nicht zuletzt an einer gerade begonnen Lehre zeigt. Weshalb es auf eine empfindliche Geldstrafe hinauslief: 800 Euro – die der Kitzinger Kreisjungendring bekommt – dürften bei einem Monatseinkommen von 600 Euro durchaus empfindliche Spuren hinterlassen.