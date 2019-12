Aus dem Gericht: Freispruch für den Gras-Lieferanten

"Auf eine solche Aussage kann man keine Verurteilung stützen." Klare Worte und ein Freispruch standen am Ende einer Verhandlung vor dem Kitzinger Jugendrichter. Die Anklage hatte einem 17-Jährigen unerlaubten Handel mit Marihuana in neun Fällen vorgeworfen und sich auf einen Kronzeugen gestützt. Zu beweisen war der Handel nicht.

Das lag am Hauptbelastungszeugen. Der war, wie der Angeklagte, Teil einer Clique aus Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren, die sich im Herbst 2017 regelmäßig traf, Musik hörte und Gras rauchte. Dann ist der heute 20-Jährige erwischt worden. Die Polizei fand bei ihm und später bei einer Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel. Inzwischen ist der Mann rechtskräftig verurteilt, steht unter Bewährung und macht eine Ausbildung.

Krach in der Clique

Vor zwei Jahren hat er, nachdem er aufgeflogen war, zu einem Rundumschlag ausgeholt. Bei seiner ersten Vernehmung hat er als Lieferanten der Drogen einen jungen Mann angegeben, von dem er wusste, dass der nichts mit der Sache zu tun hatte. "Das war gelogen" stand später im Protokoll der zweiten Vernehmung. Dann hatte es Krach in der Clique gegeben. "Ich war für die nur noch der Arsch", sagte er und begründete damit eine weitere Aussage bei der Polizei. Um glimpflich aus der Sache rauszukommen, ist er als Kronzeuge aufgetreten. "Der Angeklagte war mein Gras-Lieferant", sagte er der Polizei und wiederholte das jetzt vor Gericht: "Ich habe ihm Geld gegeben und er hat das Zeug besorgt." Auf die Tour hat er innerhalb von sechs Wochen die fast 2300 Euro verjubelt, die eigentlich für den Führerschein gedacht waren.

Mit seinen Aussagen hatte er den 17-Jährigen auf die Anklagebank gebracht. Vorsätzlicher Handel mit unerlaubten Betäubungsmitteln in neun Fällen wurde ihm vorgeworfen. Bis zu 250 Gramm soll er dabei verkauft, über 2000 Euro eingenommen haben. "Trifft in keinem Fall zu", ließ der 17-Jährige seinen Verteidiger vor Gericht mitteilen. Es sei zwar in der Runde konsumiert worden, mehr sei nicht gewesen.

Widersprüchliche Aussagen

Damit stand Aussage gegen Aussage. Weitere Beweise gab es nicht. Also kam es auf die Glaubwürdigkeit des Zeugen an. Und da sah es schlecht aus. Erst ist der 20-Jährige trotz Ladung nicht erschienen und musste vom Ausbildungsplatz weg von der Polizei vorgeführt werden. "Ich habe das komplett verplant", sagte der dem Gericht. Als er da war, zeigte sich, dass seine teilweise widersprüchlichen Aussagen das Gericht nicht viel weiter brachten.

Auf diese Aussage könne man eine Verurteilung nicht stützen, deutete Richter Wolfang Hülle nach der Beweisaufnahme an. Der Verteidiger sah das ganz genau so und forderte Freispruch. Den hatte selbst der Anklagevertreter beantragt: "Der Zeuge ist zu schwach und es gibt keine weiteren Beweismittel." Damit war fast alles klar: Im Zweifel für den Angeklagten, also Freispruch. Der Handel ist vom Tisch. Offen ist, ob der junge Mann noch einmal vor den Richter muss, dann wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Der Sachbearbeiter wird sich die Akte nochmal anschauen, deutete der Staatsanwalt an.