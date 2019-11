Marktsteft vor 45 Minuten

Aus dem Friseurladen wird ein Imbiss

Vier Stadtratssitzungen in fünf Wochen - das ist Ausnahme in Marktsteft. Und da die Tagesordnung am Montagabend überschaubar war, dauerte dieser vierte Termin unter Leitung von zweitem Bürgermeister Dieter Lang auch nur kurze Zeit.