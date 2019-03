Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Ein 21-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem BMW von Kitzingen in Richtung Marktbreit unterwegs. An der Ampel zur Mainbrücke nach Segnitz musste er anhalten.

Ein nachfolgender 62-jähriger Peugeot-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 3000 Euro, teilt die Polizei mit.