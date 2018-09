Kitzingen vor 40 Minuten

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

An einer Einmündung Am Dreistock in Kitzingen musste am Mittwochmittag eine 33-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein 36-jähriger Mann passte laut Polizeibericht nicht auf und fuhr mit seinem Renault auf. Schaden: 3500 Euro.