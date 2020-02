August Hopf wird für 50 Jahre aktiven Dienst geehrt

Für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde August Hopf am Montagabend in der alten Schule in Martinsheim ausgezeichnet. Auf der Jahresversammlung der Feuerwehr Martinsheim wurde dem Altbürgermeister das große Ehrenzeichen vom stellvertretenden Landrat Paul Streng überreicht. Er lobte das ehrenamtliche Engagement, das sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist.

Derzeit hat die Feuerwehr 39 aktive und zwei Jugendliche. In diesem Jahr soll die Jugendgruppe wieder größer werden, kündigte Kommandant Thomas Nagler an. Außerdem ist geplant, eine Kinderfeuerwehr zu starten. Erfreut zeigte er sich über die Teilnahme an den insgesamt zehn Übungen. Dabei hat sich die Wehr unter anderem über alternative Antriebstechnologien und die damit verbundenen Herausforderungen informiert. Für dieses Jahr ist unter anderem eine Besichtigung und Übung in der Grundschule Martinsheim vorgesehen.

Drei Einsätze hatte die Feuerwehr im vergangenen Jahr. Einen Bahndammbrand, einen PKW-Brand auf der Autobahn A7 und zuletzt im Dezember einen Brand in einem Spähnesilo in Unterickelsheim. Insgesamt 106 ehrenamtliche Stunden kamen so bei Einsätzen zusammen. Für diesen Einsatz bedankte sich Bürgermeister Rainer Ott, denn es sei in Unterickelsheim klar geworden, wie schnell etwas passieren kann.

Feuerwehrverein ist wieder schuldenfrei

Kreisbrandrat Roland Eckert verdeutlichte, dass dieser Einsatz auch gezeigt hat, dass der Dienst bei der Feuerwehr nicht ungefährlich ist. Er rief dazu auf, bei Übungen und Einsätzen vorsichtig und umsichtig zu sein. "Ohne Euch würde unser System Feuerwehr nicht funktionieren", lobte er die Aktiven.

Ein Konzept zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges als Ersatz für das derzeitige, welches Baujahr 1980 hat, präsentierte der Kommandant. Dieses wurde im Dezember im Gemeinderat vorgestellt und soll dort bald wieder zur Sprache kommen. Einige Kommentare regten daraufhin an, dass die Gemeinde ein übergreifendes Konzept für die Wehren der vier Ortsteile Martinsheim, Enheim, Gnötzheim und Unterickelsheim ausarbeiten soll.

Das Darlehen für die 2011 auf dem Feuerwehrhaus installierte Photovoltaik-Anlage konnte im vergangenen Jahr vollständig zurückgezahlt werden, berichtete Kassierer Manfred Fries. Dadurch ist der Feuerwehrverein nun wieder schuldenfrei und das trotz einer Reparatur am Wechselrichter der Anlage.