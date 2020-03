Aufwind für die Schwarzen Adler

Der Förderkreis Kitzinger Pfadfinder Stamm „Schwarze Adler“ legte die Ziele und Aktivitäten für 2020 in der Jahresversammlung fest. 30 Mitglieder des Vereins, darunter die neue Führung des Pfadfinderstammes Theresa Malassa und Leander Rüdiger, begrüßte Vorsitzender Leo Eckert. Die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigten die Kassenprüfer Thomas Bachleitner und Gerhard Schwarzer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die turnusgemäßen Neuwahlen waren schnell abgearbeitet. Einstimmig wurden Leo Eckert, Vorsitzender, Michael Schwarzer, stellvertretender Vorsitzender, Antje Fexer, Schriftführerin, Marian Wiedemer, Kassier und Gerhard Schwarzer als Kassenprüfer im Amt bestätigt. Für den ausscheidenden Prüfer Thomas Bachleitner rückte der ehemalige Stammesfeldmeister Philipp Thomas nach.

Dank des Überschusses in der Jahresrechnung von 538 Euro können auch im Jahr 2020 die Aktivitäten des Stammes gefördert werden. Dazu gehören die Übernahme von Lagerbeiträgen für bedürftige Familien und die Renovierung der Gruppenhütte am Grundstück Essbach. Stammesfeldmeisterin Theresa Malassa bat um Materialspenden von Beilen, Sägen und Schaufeln um die Grünpflege am Grundstück in Eigenleistung durchführen zu können.

Um den Kontakt zwischen den Altpfadfindern, den Aktiven, den Ehemaligen und den Eltern zu fördern, findet am 9. Mai die Frühjahrswanderung um Mönchsteinach im Steigerwald statt. Für den Herbst ist ein Wirtshaussingen mit den befreundeten Stämmen in Marktbreit und Wiesentheid geplant.