Auftritt im Jobcenter: Dummer Spruch oder Bedrohung?

Für ihn war es ein dummer Spruch. Für die Sachbearbeiterin im Kitzinger Jobcenter war es eine Bedrohung. "Wenn ich hops gehe, nehme ich eine von euch mit", hat der Mann am Ende eines Beratungsgesprächs gesagt. Dafür hat der 41-Jährige jetzt eine Geldstrafe kassiert. Die fiel mit 20 Tagessätzen zu 15 Euro eher überschaubar aus.

Das hat Gründe. Zum einen liegt der Vorfall schon zwei Jahre zurück. Zudem ist der Mann seit Jahren strafrechtlich nicht mehr aufgefallen. Und dann sind da zwei Menschen aufeinander gestoßen, "die einfach nicht miteinander können", wie es die Richterin sagte. Der Mann lebt in schwierigen Verhältnissen. "Mein Mandant ist auf der untersten Stufe der sozialen Leiter angekommen." Das sagte sein Pflichtverteidiger. Er lebt von Hartz IV und im Kitzinger Notwohngebiet. Er kommt so verwahrlost daher, dass ihm die Beraterin schon mal ein Päckchen Persil geschenkt hat, damit er wieder unter die Leute kann. Was er trotz allem nicht verloren hat, ist sein "loses Mundwerk", das ihm auch sein Verteidiger bescheinigte. "Kriege ich einen dummen Spruch, gibt's einen zurück", erklärte er dem Gericht. Dass der derb ausfällt, hat er mit dem "Hang des Kitzingers zum schwarzen Humor" erklärt.

Er ist arbeitsfähig und laut Gutachter "völlig normal"

Eine geballte Ladung davon bekommen Mitarbeiter des Job-Centers ab. Dort waren die Besuche des Dauergastes bisher eher nicht erfolgreich. Er ist arbeitsfähig und vor kurzem hat ihm ein Gutachter im Auftrag des Gerichts bestätigt, dass er "völlig normal" ist. Dennoch lässt er sich auf keines der Angebote im Jobcenter ein.

Dort ist der Satz gefallen, der den Mann auf die Anklagebank brachte. Für den Mann war es nur einer seiner Sprüche. Für die Sachbearbeiterin war das Maß voll. "Ich hatte wirklich Angst", sagte sie dem Gericht und hat Anzeige erstattet. Eine Folge war neben der Verhandlung ein Hausverbot, das er zweimal nicht beachtet haben soll. Davon wollte der Mann allerdings nichts wissen. Er habe nie ein Hausverbot bekommen, weder mündlich noch schriftlich. Eine Aussage, die nicht zu widerlegen war. "Die Spur zum Hausfriedensbruch verliert sich am Tresen des Job-Centers", sagte die Richterin. Damit waren diese Vorwürfe vom Tisch.

Verteidiger bittet um ein mildes Urteil

Blieb die Bedrohung. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat man die Aussage als "Ankündigung eines erweiterten Suizids deuten können". Eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 15 Euro sei tat- und schuldangemessen. Für den Pflichtverteidiger war der Satz "keine ernst gemeinte Bedrohung". Er bat um ein "mildes Urteil". Das wurde es dann auch. Mit 300 Euro ist der Mann gut weggekommen, wobei er am Ende doch zeigen musste, was er spruchtechnisch drauf hat. Auf die Frage der Richterin, wovon er derzeit lebe, kam die Antwort: "Von Luft und Liebe." Was die Richterin in einen Tagessatz auf Hartz-IV-Niveau umrechnete, also 15 Euro.