Kitzingen vor 1 Stunde

Aufmerksame Zeugen

Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz am Schulhof mit seinem VW Touran gegen einen geparkten VW. Nachdem er zunächst rückwärts aus der Parklücke gefahren und hängengeblieben war, fuhr er laut Polizeibericht anschließend nochmal vorwärts in die Lücke zurück und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde allerdings beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten daraufhin den Verursacher ermitteln. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2500 Euro.