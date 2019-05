Kitzingen vor 3 Stunden

Auflug zum Kurkonzert in Bad Kissingen

Der Kreisverband Kitzingen des Bayerischen Roten Kreuzes veranstaltet im Rahmen seiner Sozialarbeit am Dienstag, 18. Juni, einen Ausflug für Senioren nach Bad Kissingen. Die Abfahrtszeiten sind um 10 Uhr in Mainstockheim an der Bushaltestelle, 10.10 Uhr an der Shell-Tankstelle in Kitzingen an der Repperndorfer Straße, um 10.15 Uhr am Rotkreuzhaus in der Schmiedelstraße 3, um 10.25 Uhr am Gasthaus Köberlein in Kitzingen-Siedlung, um 10.30 Uhr an der Bushaltestelle Firma Schlecker in Kitzingen-Siedlung, um 10.40 Uhr an der Bushaltestelle „Winzerbrünnle“ in Großlangheim, um 10.50 Uhr an der Bushaltestelle Kleinlangheim und um 10.55 Uhr an der Bushaltestelle „Krämerladen“ in Wiesenbronn. Die Fahrgäste werden von aktiven Rotkreuz-Mitgliedern begleitet und betreut.