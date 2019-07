Kitzingen vor 1 Stunde

Aufgefahren

Eine 18-jährige Fahrzeugführerin war am Dienstagnachmittag mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2271 unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Richthofenstraße in Kitzingen aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr haltenden Opel auffuhr. Der Pkw wurde am Fahrzeugheck leicht beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden auf circa 500 Euro.