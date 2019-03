Aufgefahren: 3100 Euro Schaden

Ein Unfall ereignete sich am Montagabend in Dettelbach. Laut Polizeibericht befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto die Bamberger Straße. An der Einmündung zum Felsenkeller fuhr der Mann aus Unachtsamkeit auf einen halten Wagen auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3100 Euro.