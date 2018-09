Kitzingen vor 1 Stunde

Aufführungsort verlegt

Oliver Munique, Bassbariton, und Daniel Delgado, Klavier, musizieren Franz Schubert Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ im evangelischen Gemeindehaus Mainbernheim. Das Konzert ist am Sonntag, 23. September, 16 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Der zeitgleiche Termin im Klavierhaus Seiler in Kitzingen ist verlegt worden, heißt es in einer Mitteilung.