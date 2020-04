Auffahrunfall oder Rückwärtsfahren? Beteiligte sind uneinig

Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Bereich der Alten Poststraße in Kitzingen ein kleinerer Unfall, über dessen Ablauf sich die beiden Beteiligten uneinig sind. Die zwei Verkehrsteilnehmer standen im Kreuzungsbereich an der Abfahrt Hindenburgring Nord mit ihren Fahrzeugen, als die Polizei kam, heißt es im deren Pressebericht. Beide VW-Fahrer schilderten aus ihrer Sicht zwei unterschiedliche Unfallvarianten. Deshalb ist unklar, ob es ein Auffahrunfall war oder einer der beiden unerlaubt rückwärts gefahren ist.

Zur Klärung bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen unter Tel.: (09321) 1410.