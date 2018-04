Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Mittwochnachmittag war eine 79-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf auf der Staatsstraße von Geiselwind in Richtung Gräfenneuses unterwegs. Kurz vor der Ortschaft wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Sie setzte den Blinker und bremste ihr Auto langsam ab. Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Nach dem Anstoß kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst in die Klinik nach Gerolzhofen gebracht. Laut Polizeibericht entstanden an den Fahrzeugen Schäden von etwa 4000 Euro.