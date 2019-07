Kitzingen vor 1 Stunde

Auffahrunfall mit hohem Schaden

Auf der Mainbernheimer Straße in Kitzingen, in Höhe des E-Centers, ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Leichtkraftrad aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm haltenden Pkw hinten auf. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.