Iphofen vor 1 Stunde

Auffahrunfall mit 10 000 Euro Schaden

Am Dienstagabend ereignete sich in Iphofen an der Einmündung zur Bundesstraße 8/Abzweigung nach Rödelsee ein Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger fuhr laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm haltenden VW auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro.