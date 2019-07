Wiesentheid vor 43 Minuten

Auffahrunfall in Wiesentheid

Am Donnerstagnachmittag verursachte eine 52-jährige Autofahrerin in der Korbacher Straße in Wiesentheid einen Auffahrunfall. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte sie einen vor ihr haltenden VW. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.