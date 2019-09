Kitzingen vor 45 Minuten

Auffahrunfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Ein Fiesta-Fahrer musste verkehrsbdingt anhalten. Ein nachfolgender BMW-Fahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf, so die Polizei. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.