Wiesentheid vor 38 Minuten

Auffahrunfall aus Unachtsamkeit

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid ein Verkehrsunfall, heißt es im Polizeibericht. Eine 19-Jährige fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Auto auf einen vor ihr haltenden Subaru auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.