Auffahrunfall aus Unachtsamkeit

Am Donnerstagnachmittag war ein 56-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 286 von Rüdenhausen in Richtung Wiesentheid unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2272 fuhr der Mann aus Unachtsamkeit auf ein vor ihm stehendes Auto auf. Es entstand laut Polizeibericht Schaden von etwa 1500 Euro.