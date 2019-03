Auffahrunfall aus Unachtsamkeit

Am Dienstagnachmittag war ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem Kleintransporter in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit unterwegs. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, fuhr der Mann auf Höhe der Tankstelle auf einen vor ihm haltenden Lastwagen auf. Auf diesen fuhr dann noch ein weiterer Autofahrer auf. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 18 600 Euro.