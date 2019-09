Kitzingen vor 46 Minuten

Auffahrunfall auf der Rechtsabbiegespur

Am Montagnachmittag befuhr eine 35-jährige Verkehrsteilnehmerin die Mainbernheimer Straße in Kitzingen stadtauswärts. An der Kreuzung zur Marktbreiter Straße musste sie auf der Rechtsabbiegespur verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 29-jährige BMW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes-Benz auf. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei etwa 3500 Euro.