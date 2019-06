Schwarzach vor 8 Stunden

Auffahrunfall auf der Abbiegespur

Am Mittwochspätnachmittag befuhr laut Polizeibericht ein 79-jähriger Verkehrsteilnehmer die Staatsstraße 2271 von Schwarzach in Richtung Hörblach. Im Bereich von Hörblach ordnete sich der Toyota-Fahrer zum Linksabbiegen in Richtung Kitzinger Straße auf der Linksabbiegespur ein. Dabei übersah er einen am Einmündungsbereich warteten Pkw, der ebenfalls links abbiegen wollte, und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuge schwer beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 25 000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Stadtschwarzach und Hörblach waren am Unfallort eingesetzt.